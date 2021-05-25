Российский киберспортсмен SoNNeikO покинул команду AS Monaco Gambit по Dota 2

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Российский игрок в Dota 2 узбекского происхождения Акбар Бутаев, известный под никнеймом SoNNeikO, объявил об уходе из команды AS Monaco Gambit.
Российский киберспортсмен SoNNeikO покинул команду AS Monaco Gambit по Dota 2
  • © sonneiko_of_the_laputa
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По словам киберспортсмена, он решил покинуть команду ещё после трёх поражений на старте сезона, но было решено доиграть сезон в нынешнем составе, в котором удалось отобраться на мейджор. 

«Но даже несмотря на готовность остальных сторон продолжить работу, я лично решил отказаться от участия в мейджоре. Приношу извинения тиммейтам и организации и желаю им успеха в Киеве», — написал Бутаев в Twitter.

Таким образом, он пропустит крупный турнир WePlay AniMajor 2021, который состоится в Киеве в период с 2 по 13 июня.

Ранее в Госдуме оценили необходимость введения дополнительных занятий по киберспорту в школах.

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