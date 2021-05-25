Российский киберспортсмен SoNNeikO покинул команду AS Monaco Gambit по Dota 2

Российский игрок в Dota 2 узбекского происхождения Акбар Бутаев, известный под никнеймом SoNNeikO, объявил об уходе из команды AS Monaco Gambit.

По словам киберспортсмена, он решил покинуть команду ещё после трёх поражений на старте сезона, но было решено доиграть сезон в нынешнем составе, в котором удалось отобраться на мейджор.

«Но даже несмотря на готовность остальных сторон продолжить работу, я лично решил отказаться от участия в мейджоре. Приношу извинения тиммейтам и организации и желаю им успеха в Киеве», — написал Бутаев в Twitter.

Таким образом, он пропустит крупный турнир WePlay AniMajor 2021, который состоится в Киеве в период с 2 по 13 июня.

Ранее в Госдуме оценили необходимость введения дополнительных занятий по киберспорту в школах.