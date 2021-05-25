Суарес признался, что золото Примеры с «Атлетико» для него ценнее, чем с «Барселоной» 

Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес поделился мнением после завоевания титула чемпиона Испании по футболу сезона-2020/21, а также рассказал, почему заплакал после победы в Примере.

«Для болельщиков это было хорошее зрелище. Было здорово, но при этом очень сложно из-за того, что мне пришлось пережить. Это показало, какой ценностью обладает первое место в Ла Лиге. Конечно, победа в турнире с «Атлетико» имеет большую ценность, чем с «Барселоной». Данный трофей очень много значит для меня», — приводит слова Суареса COPE.

Он отметил, что не забудет ту радость, которую испытали его дети после завоевания этого чемпионства, так как его семья видела, как он страдал ранее и через какие тяжёлые моменты пришлось пройти. По его словам, он после победы разговаривал с женой по видеосвязи, и его супруга плакала от счастья.

«Я страдал, когда «Барселона» отстранила меня от тренировок с основой. Меня беспокоило колено, и я стал меньше времени проводить с детьми, чтобы получить хорошее лечение и вернуться в норму», — добавил Суарес.

Суарес в минувшем сезоне провёл за «Атлетико» 32 матча, забил 21 мяч и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Суарес останется в «Атлетико» на следующий сезон.