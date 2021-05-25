Волчков назвал абсурдом снятие флага федерации хоккея в Риге

Чемпион мира 1993 года Александр Волчков поделился мнением о решении мэра Риги Мартинса Стакиса снять флаги Международной федерации хоккея на льду (IIHF) на первенстве мира по хоккею 2021 года.

«Если они так поступают, то тогда вообще ничего не надо проводить в Европе, раз такой абсурд. Пусть играют между собой — Латвия, Германия. Даже не знаю, как комментировать такие провокационные вещи. В политике так и происходит, никто никого не слушает, им говорят «надо делать» — они и делают. Что нам на это ответить? Отвечать надо своей игрой — делать своё дело и всех обыгрывать. Всегда были какие-то мелочные вещи, но сейчас уже вообще дошло до непонятно чего. Тогда вообще не надо было чемпионат мира проводить, собирать у себя весь мир», — сказал Волчков RT.

Напомним, что по распоряжению Стакиса в центре Риги флаг Белоруссии был заменён на красно-белую символику оппозиции. Красно-белый флаг появился на площади, на которой расположены флаги стран — участниц чемпионата мира по хоккею 2021 года.

Президент IIHF Рене Фазель назвал произошедшее недопустимым и призвал вернуть назад флаг Белоруссии или убрать флаг федерации.

Ранее тренер Андрей Николишин высказался о снятии флага федерации хоккея на ЧМ в Риге.