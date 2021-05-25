Волчков назвал абсурдом снятие флага федерации хоккея в Риге

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Чемпион мира 1993 года Александр Волчков поделился мнением о решении мэра Риги Мартинса Стакиса снять флаги Международной федерации хоккея на льду (IIHF) на первенстве мира по хоккею 2021 года.
Волчков назвал абсурдом снятие флага федерации хоккея в Риге
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«Если они так поступают, то тогда вообще ничего не надо проводить в Европе, раз такой абсурд. Пусть играют между собой — Латвия, Германия. Даже не знаю, как комментировать такие провокационные вещи. В политике так и происходит, никто никого не слушает, им говорят «надо делать» — они и делают. Что нам на это ответить? Отвечать надо своей игрой — делать своё дело и всех обыгрывать. Всегда были какие-то мелочные вещи, но сейчас уже вообще дошло до непонятно чего. Тогда вообще не надо было чемпионат мира проводить, собирать у себя весь мир», — сказал Волчков RT.

Напомним, что по распоряжению Стакиса в центре Риги флаг Белоруссии был заменён на красно-белую символику оппозиции. Красно-белый флаг появился на площади, на которой расположены флаги стран — участниц чемпионата мира по хоккею 2021 года.

Президент IIHF Рене Фазель назвал произошедшее недопустимым и призвал вернуть назад флаг Белоруссии или убрать флаг федерации.

Ранее тренер Андрей Николишин высказался о снятии флага федерации хоккея на ЧМ в Риге.

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