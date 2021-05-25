DFB объявил, что Флик станет главным тренером сборной Германии после Евро-2020

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Немецкий футбольный союз (DFB) объявил, что новым главным тренером национальной команды станет нынешний тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик.
DFB объявил, что Флик станет главным тренером сборной Германии после Евро-2020
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба DFB. С 56-летним специалистом заключён контракт до лета 2024 года. На посту главного тренера он сменит Йоахима Лева, который руководит сборной Германии с 2006 года и покинет команду по окончании чемпионата Европы.

Евро-2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года в 11 городах Европы. Соперниками сборной Германии в группе F станут команды Венгрии, Португалии и Франции.

Ранее Флик подтвердил, что станет новым главным тренером сборной Германии.

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