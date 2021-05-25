Полузащитник ЦСКА Зайнутдинов перенесёт операцию
- РИА Новости
«Мы говорили с Бактиёром за день до вылета в Германию. Он лично позвонил, сказал, что приняли решение об операции. Я поддержал его, сказал, чтобы не переживал: молодой возраст, организм окрепший, он должен перенести это стойко. Думаю, чем быстрее сделают операцию, тем быстрее пойдёт восстановление», — цитирует Байсуфинова Vesti.kz.
Также тренер рассказал о сроках восстановления полузащитника.
«Мы договорились, что после операции он выйдет со мной на связь, отправит сообщение, как всё прошло. Но пока вестей от него не было», — сказал он.
В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги Зайнутдинов провёл 22 матча, забил один мяч и отдал результативную передачу.
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