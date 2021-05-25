Полузащитник ЦСКА Зайнутдинов перенесёт операцию

Короткая ссылка
Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов сообщил, что полузащитнику московского ЦСКА Бактиёру Зайнутдинову будет сделана операция.
Полузащитник ЦСКА Зайнутдинов перенесёт операцию
  • РИА Новости

«Мы говорили с Бактиёром за день до вылета в Германию. Он лично позвонил, сказал, что приняли решение об операции. Я поддержал его, сказал, чтобы не переживал: молодой возраст, организм окрепший, он должен перенести это стойко. Думаю, чем быстрее сделают операцию, тем быстрее пойдёт восстановление», — цитирует Байсуфинова Vesti.kz.

Также тренер рассказал о сроках восстановления полузащитника.

«Мы договорились, что после операции он выйдет со мной на связь, отправит сообщение, как всё прошло. Но пока вестей от него не было», — сказал он.

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги Зайнутдинов провёл 22 матча, забил один мяч и отдал результативную передачу.

Ранее «Ганновер» объявил о возвращении Бийола в ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить