Полузащитник ЦСКА Зайнутдинов перенесёт операцию

Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов сообщил, что полузащитнику московского ЦСКА Бактиёру Зайнутдинову будет сделана операция.

«Мы говорили с Бактиёром за день до вылета в Германию. Он лично позвонил, сказал, что приняли решение об операции. Я поддержал его, сказал, чтобы не переживал: молодой возраст, организм окрепший, он должен перенести это стойко. Думаю, чем быстрее сделают операцию, тем быстрее пойдёт восстановление», — цитирует Байсуфинова Vesti.kz.

Также тренер рассказал о сроках восстановления полузащитника.

«Мы договорились, что после операции он выйдет со мной на связь, отправит сообщение, как всё прошло. Но пока вестей от него не было», — сказал он.

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги Зайнутдинов провёл 22 матча, забил один мяч и отдал результативную передачу.

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