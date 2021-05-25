«Виннипег» победил «Эдмонтон» и вышел в следующий раунд Кубка Стэнли
- Reuters
Встреча проходила на стадионе «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» в Виннипеге и завершилась в овертайме со счётом 4:3.
В составе «Виннипега» заброшенными шайбами отметились Марк Шайфли (2), Мэйсон Эпплтон и Кайл Коннор. В составе «Эдмонтона» — Коннор Макдэвид, Райан Ньюджент-Хопкинс и Алекс Чиассон.
Таким образом, счёт в серии стал 4:0 в пользу «Джетс», который вышел в следующий раунд Кубка Стэнли.
Ранее сообщалось, что «Вегас» разгромил «Миннесоту» в матче плей-офф НХЛ.