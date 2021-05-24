Мухаметьянов завоевал серебро на ЧЕ по стрельбе в Хорватии

Россиянин Вадим Мухаметьянов занял второе место в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м на чемпионате Европы по пулевой и стендовой стрельбе в Хорватии.

Российский спортсмен набрал 239,4 балла. Победу одержал Юрай Тужински из Словакии (241,0), а тройку лучших замкнул немец Робин Вальтер (219,1). Ранее сообщалось, что российские каратисты завоевали четыре медали на ЧЕ в Порече.