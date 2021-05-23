Российские каратисты завоевали четыре медали на ЧЕ в Порече

Российские спортсмены завоевали четыре награды на чемпионате Европы по каратэ, который проходил в хорватском городе Пореч.

Анна Чернышёва выиграла золотую медаль в весовой категории до 55 кг в кумите. Юрик Оганнисян стал обладателем бронзовой награды в весовой категории до 60 кг в кумите, а в весовой категории до 67 кг Евгений Плахутин стал вторым.

Мужская сборная России, которую представляли Максим Ксенофонтов, Мехман Рзаев и Эмиль Сковородников, завоевала бронзовые медали командного ката.

Чемпионат Европы по каратэ проходил с 19 по 23 мая.

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