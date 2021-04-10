Бикрёв рассказал, почему не стал заниматься карате

Российский боец смешанного стиля, чемпион Fight Nights в полусреднем весе Дмитрий Бикрёв вспомнил, как начинал заниматься боевыми искусствами.

«В моём случае это, скорее, воспоминания из детства. Сильное впечатление на меня произвели фильмы «Смертельная битва», «В поисках приключений» с тем же Ван Даммом. Правда, лично у меня занятия карате как-то не пошли. Не привлекла меня философия этого боевого искусства. Мне больше нравится драться, а не вся эта красота, наглаженные кимоно, правильно завязанные пояса», — сказал Бикрёв в интервью RT.

Ранее Бикрёв объяснил, почему считает Бэтмена любимым героем комиксов.