Бикрёв рассказал, почему не стал заниматься карате

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Российский боец смешанного стиля, чемпион Fight Nights в полусреднем весе Дмитрий Бикрёв вспомнил, как начинал заниматься боевыми искусствами.
Бикрёв рассказал, почему не стал заниматься карате
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«В моём случае это, скорее, воспоминания из детства. Сильное впечатление на меня произвели фильмы «Смертельная битва», «В поисках приключений» с тем же Ван Даммом. Правда, лично у меня занятия карате как-то не пошли. Не привлекла меня философия этого боевого искусства. Мне больше нравится драться, а не вся эта красота, наглаженные кимоно, правильно завязанные пояса», — сказал Бикрёв в интервью RT.

Ранее Бикрёв объяснил, почему считает Бэтмена любимым героем комиксов.

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