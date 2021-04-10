Бикрёв объяснил, почему считает Бэтмена любимым героем комиксов
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«Наверное, из героев комиксов он мне ближе всего, потому что он не супергерой вовсе. Обычный человек, просто находится в хорошей физической форме. Помните, в «Лиге справедливости» он, отвечая на вопрос о своих суперспособностях, называет деньги. В моём случае это не так, конечно (смеётся). Но у Брюса Уэйна есть свои принципы: он борется за справедливость, вынужден принимать тяжёлые решения, чтобы помогать другим. На мой взгляд, Бэтмен — это хороший пример. Несмотря на то что у тебя куча денег, ты должен следовать определённым постулатам, придерживаться норм морали», — сказал Бикрёв в интервью RT.
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