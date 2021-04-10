Бикрёв объяснил, почему считает Бэтмена любимым героем комиксов

Короткая ссылка
Российский боец смешанного стиля, чемпион Fight Nights в полусреднем весе Дмитрий Бикрёв рассказал, почему из супергероев комиксов ему больше всего нравится Бэтмен.
Бикрёв объяснил, почему считает Бэтмена любимым героем комиксов
  • © Дмитрий Бикрев
  • Instagram

«Наверное, из героев комиксов он мне ближе всего, потому что он не супергерой вовсе. Обычный человек, просто находится в хорошей физической форме. Помните, в «Лиге справедливости» он, отвечая на вопрос о своих суперспособностях, называет деньги. В моём случае это не так, конечно (смеётся). Но у Брюса Уэйна есть свои принципы: он борется за справедливость, вынужден принимать тяжёлые решения, чтобы помогать другим. На мой взгляд, Бэтмен — это хороший пример. Несмотря на то что у тебя куча денег, ты должен следовать определённым постулатам, придерживаться норм морали», — сказал Бикрёв в интервью RT.

Ранее чемпион Fight Nights рассказал, чьими поединками вдохновлялся в детстве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить