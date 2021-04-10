Бикрёв объяснил, почему считает Бэтмена любимым героем комиксов

Российский боец смешанного стиля, чемпион Fight Nights в полусреднем весе Дмитрий Бикрёв рассказал, почему из супергероев комиксов ему больше всего нравится Бэтмен.

«Наверное, из героев комиксов он мне ближе всего, потому что он не супергерой вовсе. Обычный человек, просто находится в хорошей физической форме. Помните, в «Лиге справедливости» он, отвечая на вопрос о своих суперспособностях, называет деньги. В моём случае это не так, конечно (смеётся). Но у Брюса Уэйна есть свои принципы: он борется за справедливость, вынужден принимать тяжёлые решения, чтобы помогать другим. На мой взгляд, Бэтмен — это хороший пример. Несмотря на то что у тебя куча денег, ты должен следовать определённым постулатам, придерживаться норм морали», — сказал Бикрёв в интервью RT.

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