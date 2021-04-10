Чемпион Fight Nights рассказал, чьими поединками вдохновлялся в детстве

Российский чемпион Fight Nights в полусреднем весе Дмитрий Бикрёв рассказал, чьими боями он вдохновлялся в детстве.

«В детстве воспитывался на правильных фильмах — «Рокки», различные ленты с Жан-Клодом Ван Даммом. Впоследствии уже смотрел поединки с участием Фёдора Емельяненко, Олега Тактарова, Чака Лидделла, Тито Ортиса и думал: «Какие же они крутые», — сказал Бикрёв в интервью RT.

При этом он признался, что не планировал становиться спортсменом, а хотел просто уметь защитить себя и близких. По его словам, он никогда не представлял, что будет драться в главном бою номерного турнира какого-либо крупного российского промоушена.

«Сейчас понимаю, что был бы очень благодарен, если бы в детстве меня отвезли в Бразилию или Дагестан, отдали на борьбу или бокс. Раньше у детей не было таких возможностей, которые есть сейчас. Ребёнок может пойти куда угодно, разнообразных секций, команд, кружков предостаточно. Лично я начал заниматься рукопашным боем только в 10-м классе, когда стал зарабатывать собственные деньги», — добавил Бикрёв.

Ранее Бикрёв рассказал, как рождение дочери повлияло на его подготовку к бою с Дазаевым.