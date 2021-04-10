Бикрёв рассказал, как рождение дочери повлияло на его подготовку к бою с Дазаевым

Российский боец смешанного стиля, чемпион Fight Nights Дмитрий Бикрёв рассказал, как рождение дочери повлияло на его подготовку к поединку с представителем Казахстана Гойти Дазаевым.

«Главной причиной тому стало рождение дочери. Это произошло сразу по окончании основного этапа подготовки — во время сгонки веса. Как будто дочка специально ждала этого момента, не отвлекала меня от тренировочного процесса. Думаю, это хороший знак. Безусловно, это дополнительная мотивация для меня. Это придаёт энергии, сил. Сложно передать словами то, что сейчас чувствую», — сказал Бикрёв в интервью RT.

Ранее сообщалось, что Магомедрасул Гасанов победил Николу Дипчикова и стал временным чемпионом ACA в среднем весе.