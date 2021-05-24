Источник назвал возможную причину смерти легкоатлета Маляренко

Причиной смерти омского легкоатлета Григория Маляренко могли стать проблемы с сердцем.

Как сообщает портал СуперОмск, у спортсмена могли быть проблемы с сердцем, возникшие на фоне высокой температуры воздуха. Однако официальная причина смерти пока не установлена. В свою очередь, в Министерстве спорта региона отметили, что Маляренко тренировался в комфортных для себя температурных условиях.

24 мая 22-летний спортсмен скончался на территории стадиона «Сибирский Нефтяник» в Омске во время тренировки.

Ранее сообщалось, что в Омске во время тренировки скончался легкоатлет.