Источник назвал возможную причину смерти легкоатлета Маляренко
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Как сообщает портал СуперОмск, у спортсмена могли быть проблемы с сердцем, возникшие на фоне высокой температуры воздуха. Однако официальная причина смерти пока не установлена. В свою очередь, в Министерстве спорта региона отметили, что Маляренко тренировался в комфортных для себя температурных условиях.
24 мая 22-летний спортсмен скончался на территории стадиона «Сибирский Нефтяник» в Омске во время тренировки.
Ранее сообщалось, что в Омске во время тренировки скончался легкоатлет.