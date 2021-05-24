Сборная России объявила состав на матч ЧМ-2021 со Словакией

Сборная России объявила состав на третий матч группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 года с национальной командой Словакии.

РИА Новости

Состав сборной России: Зуб — Задоров, Барабанов — Шалунов — Воронков; Гавриков — Проворов, Слепышев — Карнаухов — Толчинский; Ожиганов — Рафиков, Кузьменко — Морозов — Бурдасов; Дронов, Швец-Роговой — Каменев — Тимкин; Галимов. Место в воротах национальной команды займёт Александр Самонов. Его сменщиком станет Иван Бочаров. Встреча состоится в Олимпийском спортивном центре в Риге. Начало игры — в 16:15 мск. Ранее Ротенберг назвал сроки приезда Орлова, Самсонова и Тарасенко на ЧМ-2021.