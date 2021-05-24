Бывший тренер сборной России поделился ожиданиями от матча со Словакией на ЧМ-2021
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«Для сборной Словакии российская команда — первый серьёзный соперник на чемпионате мира. За последние годы словаки несколько сдали свои позиции. В начале 2000-х они были даже чемпионами мира, а сейчас это команда-середняк», — цитирует Крикунова «Чемпионат».
По мнению тренера, самое главное для сборной России — настрой, чтобы не получилось то, что произошло с национальными командами Канады, Чехии и Швеции, которые уступили заведомо более слабым соперникам.
«Уверен, что хоккеисты сборной России всё прекрасно понимают и на матч со Словакией выйдут с таким же настроем, как и на матч с Великобританией. В защите сыграют строго, а в нападении порадуют результативностью», — сказал он.
Матч Словакия — Россия пройдёт 24 мая. Встреча состоится в Олимпийском спортивном центре в Риге. Начало игры — в 16:15 мск.
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