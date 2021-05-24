Бывший тренер сборной России поделился ожиданиями от матча со Словакией на ЧМ-2021

Короткая ссылка
Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов рассказал о своих ожиданиях перед матчем национальной команды на чемпионате мира по хоккею 2021 года со Словакией.
Бывший тренер сборной России поделился ожиданиями от матча со Словакией на ЧМ-2021
  • © РИА Новости / Илья Питалев

«Для сборной Словакии российская команда — первый серьёзный соперник на чемпионате мира. За последние годы словаки несколько сдали свои позиции. В начале 2000-х они были даже чемпионами мира, а сейчас это команда-середняк», — цитирует Крикунова «Чемпионат».

По мнению тренера, самое главное для сборной России — настрой, чтобы не получилось то, что произошло с национальными командами Канады, Чехии и Швеции, которые уступили заведомо более слабым соперникам.

«Уверен, что хоккеисты сборной России всё прекрасно понимают и на матч со Словакией выйдут с таким же настроем, как и на матч с Великобританией. В защите сыграют строго, а в нападении порадуют результативностью», — сказал он.

Матч Словакия — Россия пройдёт 24 мая. Встреча состоится в Олимпийском спортивном центре в Риге. Начало игры — в 16:15 мск.

Ранее Ротенберг назвал сроки приезда Орлова, Самсонова и Тарасенко на ЧМ-2021.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить