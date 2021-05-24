Кобялко объяснил, почему не написал заявление на тренера после избиения

Российский нападающий ереванского «Пюника» Антон Кобялко рассказал подробности своего избиения в аэропорту Армении.

«После того как мне прилетел удар со спины, прибежали полицейские: нас разняли и отвели в отделение. Там я сразу сказал: «Ребята, у меня никаких претензий нет», — цитирует Кобялко «Чемпионат».

Нападающий объяснил, почему не написал заявление на тренера после избиения.

«Как вам объяснить… Я вырос там, где это не принято: в Барнауле в своё время рос на улице. Здесь я хотел разобраться по-мужски», — сказал он.

В нынешнем сезоне Кобялко провёл 16 матчей за «Пюник» и забил один мяч.

Ранее Кобялко рассказал об избиении в аэропорту Армении.