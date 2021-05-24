Кобялко объяснил, почему не написал заявление на тренера после избиения
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«После того как мне прилетел удар со спины, прибежали полицейские: нас разняли и отвели в отделение. Там я сразу сказал: «Ребята, у меня никаких претензий нет», — цитирует Кобялко «Чемпионат».
Нападающий объяснил, почему не написал заявление на тренера после избиения.
«Как вам объяснить… Я вырос там, где это не принято: в Барнауле в своё время рос на улице. Здесь я хотел разобраться по-мужски», — сказал он.
В нынешнем сезоне Кобялко провёл 16 матчей за «Пюник» и забил один мяч.
Ранее Кобялко рассказал об избиении в аэропорту Армении.