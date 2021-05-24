Кобялко объяснил, почему не написал заявление на тренера после избиения

Короткая ссылка
Российский нападающий ереванского «Пюника» Антон Кобялко рассказал подробности своего избиения в аэропорту Армении.
Кобялко объяснил, почему не написал заявление на тренера после избиения
  • © Страница Антона Кобялко
  • Instagram

«После того как мне прилетел удар со спины, прибежали полицейские: нас разняли и отвели в отделение. Там я сразу сказал: «Ребята, у меня никаких претензий нет», — цитирует Кобялко «Чемпионат».

Нападающий объяснил, почему не написал заявление на тренера после избиения.

«Как вам объяснить… Я вырос там, где это не принято: в Барнауле в своё время рос на улице. Здесь я хотел разобраться по-мужски», — сказал он.

В нынешнем сезоне Кобялко провёл 16 матчей за «Пюник» и забил один мяч.

Ранее Кобялко рассказал об избиении в аэропорту Армении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить