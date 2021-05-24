«Чемпионат»: сборная России не оставила места в заявке на ЧМ-2021 из-за отсутствия визы у Капризова

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Сборная России не стала держать место в заявке на чемпионате мира по хоккею 2021 года в Риге для нападающего «Миннесота Уайлд» Кирилла Капризова из-за отсутствия у игрока шенгенской визы.
«Чемпионат»: сборная России не оставила места в заявке на ЧМ-2021 из-за отсутствия визы у Капризова
  • Reuters

Об этом сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что на получение визы для нападающего ушло бы какое-то время, а учитывая то, что «Миннесота» продолжает борьбу в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли, а также жёсткие правила коронавирусного протокола Международной федерации хоккея на льду (IIHF), Капризов смог бы сыграть за сборную России только в плей-офф чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что сборная России закрыла заявку на ЧМ-2021.

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