«Чемпионат»: сборная России не оставила места в заявке на ЧМ-2021 из-за отсутствия визы у Капризова

Сборная России не стала держать место в заявке на чемпионате мира по хоккею 2021 года в Риге для нападающего «Миннесота Уайлд» Кирилла Капризова из-за отсутствия у игрока шенгенской визы.

Reuters

Об этом сообщает «Чемпионат». Отмечается, что на получение визы для нападающего ушло бы какое-то время, а учитывая то, что «Миннесота» продолжает борьбу в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли, а также жёсткие правила коронавирусного протокола Международной федерации хоккея на льду (IIHF), Капризов смог бы сыграть за сборную России только в плей-офф чемпионата мира. Ранее сообщалось, что сборная России закрыла заявку на ЧМ-2021.