Хачанов стал третьей ракеткой России

Российский теннисист Карен Хачанов поднялся с 26-го на 25-е место в обновлённом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) от 24 мая.

Reuters

Таким образом, Хачанов обошёл соотечественника Аслана Карацева и стал третьей ракеткой России. Первое место в рейтинге сохранил сербский теннисист Новак Джокович. Ранее сообщалось, что Хачанов уступил Норри в полуфинале турнира ATP в Лионе.