Хачанов стал третьей ракеткой России
Российский теннисист Карен Хачанов поднялся с 26-го на 25-е место в обновлённом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) от 24 мая.
- Reuters
Таким образом, Хачанов обошёл соотечественника Аслана Карацева и стал третьей ракеткой России.
Первое место в рейтинге сохранил сербский теннисист Новак Джокович.
Ранее сообщалось, что Хачанов уступил Норри в полуфинале турнира ATP в Лионе.
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