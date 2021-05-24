Хачанов стал третьей ракеткой России

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Российский теннисист Карен Хачанов поднялся с 26-го на 25-е место в обновлённом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) от 24 мая.
Хачанов стал третьей ракеткой России
  • Reuters

Таким образом, Хачанов обошёл соотечественника Аслана Карацева и стал третьей ракеткой России.

Первое место в рейтинге сохранил сербский теннисист Новак Джокович.

Ранее сообщалось, что Хачанов уступил Норри в полуфинале турнира ATP в Лионе.

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