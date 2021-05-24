Сборная США одержала победу над национальной командой Канады в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 года в Риге.

Встреча проходила на стадионе «Арена-Рига» и завершилась со счётом 5:1.

В составе сборной США заброшенными шайбами отметились Тревор Мур (2), Джейсон Робертсон, Адам Кленденинг и Мэтт Теннисон. В составе команды Канады — Макс Комтуа.

Таким образом, Канада впервые в истории проиграла два стартовых матча на чемпионате мира по хоккею. Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации хоккея на льду (IIHF).

Ранее сообщалось, что Швейцария победила Данию на ЧМ по хоккею.