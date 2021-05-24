Канада впервые в истории проиграла два стартовых матча на чемпионате мира по хоккею

Короткая ссылка
Сборная США одержала победу над национальной командой Канады в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 года в Риге.
Канада впервые в истории проиграла два стартовых матча на чемпионате мира по хоккею
  • Reuters

Встреча проходила на стадионе «Арена-Рига» и завершилась со счётом 5:1.

В составе сборной США заброшенными шайбами отметились Тревор Мур (2), Джейсон Робертсон, Адам Кленденинг и Мэтт Теннисон. В составе команды Канады — Макс Комтуа.

Таким образом, Канада впервые в истории проиграла два стартовых матча на чемпионате мира по хоккею. Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации хоккея на льду (IIHF).

Ранее сообщалось, что Швейцария победила Данию на ЧМ по хоккею.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить