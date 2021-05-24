«Нэшвилл» в овертайме обыграл «Каролину» и сравнял счёт в серии плей-офф НХЛ

Короткая ссылка
«Нэшвилл Предаторз» в овертайме одержал победу над «Каролиной Харрикейнз» в четвёртом матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубок Стэнли.

Встреча прошла в Нэшвилле и завершилась со счётом 4:3.

В составе хозяев в основное время отличились Люк Канин, Райан Джохансен и Ник Казанс, а в овертайме победную шайбу забросил Канин, оформив дубль. «Харрикейнз» ответили двумя голами Брока Макгинна и результативным броском Винсента Трочека.

Таким образом, счёт в серии стал равным (2:2). Следующий матч между командами состоится 25 мая в Роли.

Ранее сообщалось, что «Вегас Голден Найтс» разгромил «Миннесоту Уайлд» в матче плей-офф НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить