«Нэшвилл» в овертайме обыграл «Каролину» и сравнял счёт в серии плей-офф НХЛ

«Нэшвилл Предаторз» в овертайме одержал победу над «Каролиной Харрикейнз» в четвёртом матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубок Стэнли.

Встреча прошла в Нэшвилле и завершилась со счётом 4:3.

В составе хозяев в основное время отличились Люк Канин, Райан Джохансен и Ник Казанс, а в овертайме победную шайбу забросил Канин, оформив дубль. «Харрикейнз» ответили двумя голами Брока Макгинна и результативным броском Винсента Трочека.

Таким образом, счёт в серии стал равным (2:2). Следующий матч между командами состоится 25 мая в Роли.

Ранее сообщалось, что «Вегас Голден Найтс» разгромил «Миннесоту Уайлд» в матче плей-офф НХЛ.