«Нэшвилл» в овертайме обыграл «Каролину» и сравнял счёт в серии плей-офф НХЛ
Встреча прошла в Нэшвилле и завершилась со счётом 4:3.
В составе хозяев в основное время отличились Люк Канин, Райан Джохансен и Ник Казанс, а в овертайме победную шайбу забросил Канин, оформив дубль. «Харрикейнз» ответили двумя голами Брока Макгинна и результативным броском Винсента Трочека.
Таким образом, счёт в серии стал равным (2:2). Следующий матч между командами состоится 25 мая в Роли.
Ранее сообщалось, что «Вегас Голден Найтс» разгромил «Миннесоту Уайлд» в матче плей-офф НХЛ.