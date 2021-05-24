Португальский журналист заявил, что Крицюк является одним из лучших вратарей Примейры

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Португальский журналист Жоау Пимпим назвал российского голкипера «Белененсеша» Станислава Крицюка одним из лучших вратарей этого сезона в Примейре.

«Крицюк и правда был в числе лучших вратарей чемпионата Португалии и был выбран лучшим в голосовании тренеров. В мае он был признан вторым лучшим вратарем лиги после Адана из «Спортинга». Станислав провел хороший сезон в «Белененсеше», — цитирует Пимпима Sport24.

По его словам, у него нет информации по поводу переговоров игрока с топ-клубами Португалии, но он допускает, что в будущем Криёюк может оказаться в «Спортинге», «Порту», «Бенфике» или «Браге»

Крицюк провёл в этом сезоне 27 матчей за «Белененсеш» в португальском чемпионате, 11 раз отыграл на ноль и пропусти 27 мячей. 23 мая игрок объявил об уходе из клуба.

Ранее сообщалось, что «Брага» одолела «Бенфику» и выиграла Кубок Португалии по футболу.

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