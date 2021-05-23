Дубль Мораты помог «Ювентусу» разгромить «Болонью» в Серии А и выйти в Лигу чемпионов

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Туринский «Ювентус» одержал крупную победу над «Болоньей» в матче заключительного, 38-го тура итальянской футбольной Серии А.

Встреча прошла в Болонье и завершилась в пользу гостей — 4:1.

В составе «Ювентуса» дубль оформил Альваро Мората, а также по разу отличились Федерико Кьеза и Адриен Рабьо. Хозяева ответили голом Риккардо Орсолини. 

«Ювентус» набрал 78 очков и занял четвёртое место в чемпионате Италии, выйдя в Лигу чемпионов. «Болонья» (41) стала 12-й.

Ранее сообщалось, что «Интер» разгромил «Удинезе» в заключительном туре Серии А.

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