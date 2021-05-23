Нападающий лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн стал вторым футболистом в истории Английской премьер-лиги (АПЛ), которому удалось стать и лучшим бомбардиром, и лучшим ассистентом чемпионата в одном сезоне.

Кейн в заключительном туре АПЛ забил в ворота «Лестера» свой 23-й мяч в турнире. В итоге он обогнал на один гол полузащитника «Ливерпуля» Мохамеда Салаха (22) и выиграл гонку бомбардиров.

Кейн также стал лучшим ассистентом, сделав 14 результативных передач за сезон. Второе место по этому показателю разделили полузащитники Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») и Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), которые отдали по 12 голевых пасов.

Ранее и лучшим бомбардиром, и лучшим ассистентом чемпионата удавалось стать только Энди Коулу в составе «Ньюкасла» в сезоне-1993/94.

Ранее сообщалось, что «Лестер» уступил «Тоттенхэму» в матче АПЛ.