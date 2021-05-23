Кампенартс выиграл 15-й этап веломногодневки «Джиро д’Италия»
- @giroditalia
Бельгиец преодолел 147 км за 3 часа 25 минут 25 секунд.
Второе место занял голландец Оскар Рисебек из Alpecin-Fenix. Тройку лучших замкнул немец Никиас Арндт из DSM.
Российский пилот Александр Власов из Astana-Premier Tech стал 27-м.
Лидером зачёта продолжает оставаться колумбиец Эган Берналь из Ineos-Grenadiers. Власов находится на четвёртой позиции.
Ранее сообщалось, что самый пожилой велогонщик мира скончался в возрасте 109 лет.