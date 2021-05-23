Кампенартс выиграл 15-й этап веломногодневки «Джиро д’Италия»

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Бельгийский велогонщик Qhubeka-Assos Виктор Кампенартс одержал победу на 15-м этапе многодневки «Джиро д’Италия».
Кампенартс выиграл 15-й этап веломногодневки «Джиро д’Италия»
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Бельгиец преодолел 147 км за 3 часа 25 минут 25 секунд.

Второе место занял голландец Оскар Рисебек из Alpecin-Fenix. Тройку лучших замкнул немец  Никиас Арндт из DSM.

Российский пилот Александр Власов из Astana-Premier Tech стал 27-м.

Лидером зачёта продолжает оставаться колумбиец Эган Берналь из Ineos-Grenadiers. Власов находится на четвёртой позиции.

Ранее сообщалось, что самый пожилой велогонщик мира скончался в возрасте 109 лет.

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