Самый пожилой велогонщик мира скончался в возрасте 109 лет

Самый пожилой велогонщик мира француз Робер Маршан умер в возрасте 109 лет.

Как сообщает Franceinfo, спортсмен ушёл из жизни во сне в ночь с 21 на 22 мая.

В возрасте 105 лет француз был признан самым пожилым велосипедистом в мире, а в 108 лет он перестал кататься из-за потери слуха.

В 2012 году он установил рекорд в одночасовом велотреке в возрастной группе старше 100 лет, проехав дистанцию 24,250 км, а в 2014 году Маршан улучшил результат до 26,927 км.

Ранее сообщалось, что ушёл из жизни заслуженный тренер СССР по биатлону Александр Привалов.