Ушёл из жизни заслуженный тренер СССР по биатлону Привалов

На 88-м году жизни скончался заслуженный мастер спорта Советского Союза, а также заслуженный тренер СССР и России Александр Привалов.

Об этом сообщает Telegram-канал «Куй пока горячо» со ссылкой на Союз биатлонистов России. По информации источника, в понедельник 87-летний специалист был выписан из больницы, куда он ложился в начале мая на плановое обследование, но с вечера того же дня перестал отвечать на телефонные звонки. Тело известного специалиста было обнаружено 19 мая. Причины смерти пока не сообщаются.

Привалов — первый отечественный олимпийский призёр по биатлону. На Играх-1960 в американском Скво-Вэлли он завоевал бронзовую медаль в индивидуальной гонке на 20 км. Кроме того, на его счету серебро Олимпиады-1964 в Инсбруке (также в индивидуальной гонке) и две серебряные медали чемпионата мира.

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