Агуэро оформил дубль в последнем матче за «Манчестер Сити» в АПЛ

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро оформил дубль в последнем матче за команду в Английской премьер-лиге (АПЛ).

В матче заключительного тура АПЛ с «Эвертоном» 32-летний аргентинец вышел на замену на 65-й минуте, а на 71-й и 76-й он поразил ворота соперника.

Таким образом, на его счету теперь 184 гола в рамках чемпионата Англии за карьеру.

Агуэро выступает за «Манчестер Сити» с 2011 года. За это время аргентинец стал лучшим бомбардиром в истории клуба. Всего он забил за команду 260 мячей и отметился 73 результативными передачами в 389 матчах.

Ранее сообщалось, что защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш признан лучшим игроком сезона АПЛ по версии журналистов.