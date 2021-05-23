Агуэро оформил дубль в последнем матче за «Манчестер Сити» в АПЛ
- Reuters
В матче заключительного тура АПЛ с «Эвертоном» 32-летний аргентинец вышел на замену на 65-й минуте, а на 71-й и 76-й он поразил ворота соперника.
Таким образом, на его счету теперь 184 гола в рамках чемпионата Англии за карьеру.
Агуэро выступает за «Манчестер Сити» с 2011 года. За это время аргентинец стал лучшим бомбардиром в истории клуба. Всего он забил за команду 260 мячей и отметился 73 результативными передачами в 389 матчах.
Ранее сообщалось, что защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш признан лучшим игроком сезона АПЛ по версии журналистов.