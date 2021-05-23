Дубль Агуэро помог «Манчестер Сити» разгромить «Эвертон» в заключительном туре АПЛ

«Манчестер Сити» одержал крупную победу над «Эвертоном» в матче заключительного, 38-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча прошла в Манчестере и завершилась в пользу хозяев — 5:0.

В составе «Сити» дубль оформил Серхио Агуэро, а также по разу отличились Кевин де Брёйне, Габриэл Жезус и Филип Фоден.

У гостей пенальти на 36-й минуте не реализовал Гилфи Тор Сигурдссон.

«Манчестер Сити» по итогу сезона стал чемпионом Англии, набрав 86 очков. «Эвертон» (59) расположился на десятом месте.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» обыграл «Брайтон» в 38-м туре АПЛ.