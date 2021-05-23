Дубль Агуэро помог «Манчестер Сити» разгромить «Эвертон» в заключительном туре АПЛ
- Reuters
Встреча прошла в Манчестере и завершилась в пользу хозяев — 5:0.
В составе «Сити» дубль оформил Серхио Агуэро, а также по разу отличились Кевин де Брёйне, Габриэл Жезус и Филип Фоден.
У гостей пенальти на 36-й минуте не реализовал Гилфи Тор Сигурдссон.
«Манчестер Сити» по итогу сезона стал чемпионом Англии, набрав 86 очков. «Эвертон» (59) расположился на десятом месте.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» обыграл «Брайтон» в 38-м туре АПЛ.