УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» и вышел в финал Единой лиги ВТБ

В третьем полуфинальном матче Единой лиги ВТБ казанский УНИКС одержал победу над краснодарским «Локомотивом-Кубань».

Встреча, проходившая в «Баскет-холле» в Казани, завершилась победой хозяев со счётом 74:70.

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Найджел Уильямс-Госс, набравший 17 очков. У хозяев 14 очков и девять подборов на счету Джона Брауна.

УНИКС выиграл серию со счётом 3:0 и в финале Единой лиги ВТБ сыграет с победителем противостояния «Зенита» и ЦСКА.

Ранее УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» во втором полуфинальном матче Единой лиги ВТБ.