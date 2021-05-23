УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» и вышел в финал Единой лиги ВТБ

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В третьем полуфинальном матче Единой лиги ВТБ казанский УНИКС одержал победу над краснодарским «Локомотивом-Кубань».
УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» и вышел в финал Единой лиги ВТБ
  • © vtb-league.com

Встреча, проходившая в «Баскет-холле» в Казани, завершилась победой хозяев со счётом 74:70.

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Найджел Уильямс-Госс, набравший 17 очков. У хозяев 14 очков и девять подборов на счету Джона Брауна.

УНИКС выиграл серию со счётом 3:0 и в финале Единой лиги ВТБ сыграет с победителем противостояния «Зенита» и ЦСКА. 

Ранее УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» во втором полуфинальном матче Единой лиги ВТБ.

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