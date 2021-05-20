УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» во втором полуфинальном матче Единой лиги ВТБ

Казанский УНИКС в гостях победил краснодарский «Локомотив-Кубань» во втором полуфинальном матче плей-офф Единой лиги ВТБ.

Встреча, которая проходила в «Баскет-холле» в Краснодаре, завершилась победой казанского клуба со счётом 79:69.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Локомотива» Миндаугас Кузминскас, на счету которого 20 очков, шесть подборов и три передачи. В составе победителей наибольшее количество очков на счету защитника Джамара Смита (17).

УНИКС повёл в серии — 2:0. Третий матч между командами состоится в Казани 23 мая.

Ранее сообщалось, что «Зенит» планировал сыграть с ЦСКА в финале Единой лиги ВТБ.