В «Зените» планировали сыграть с ЦСКА в финале Единой лиги ВТБ

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Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Церковный прокомментировал победу над московским ЦСКА во втором матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ.
В «Зените» планировали сыграть с ЦСКА в финале Единой лиги ВТБ
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

«Впервые в истории плей-офф лиги команды играли два овертайма. Это подтверждение того, что эта серия достойна финала», — цитирует Церковного «Спорт-Экспресс».

По словам гендиректора «Зенита», в клубе планировали сыграть с ЦСКА в финале.

«Наш план был встретиться с ЦСКА в финале, но сложно было предугадать что для этого нельзя занимать первое место в регулярном чемпионате. Хотя, если бы даже знали заранее, то все равно бы боролись только за первое», — сказал он.

Встреча проходила на «СИБУР Арене» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 107:104.

Следующая игра команд состоится 22 мая в Москве.

Ранее сообщалось, что «Зенит» победил ЦСКА во втором матче полуфинала Единой лиги ВТБ.

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