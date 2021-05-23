Леклер потерял поул на Гран-при «Формулы-1» в Монако

Пилот Ferrari Шарль Леклер потерял первое место на стартовой решётке в гонке на Гран-при Монако из-за проблем с коробкой передач.

На круге выезда из боксов по пути на стартовую решётку в машине Леклера возникли проблемы с коробкой передач. В настоящий момент пилот вернулся в боксы, инженеры Ferrari пытаются решить проблему.

Леклер попал в аварию в конце квалификации и сильно повредил свой болид. В Ferrari опасались, что команде придётся менять коробку передач, которая могла получить повреждения, но после двух проверок в команде приняли решение оставить всё как есть.

На данный момент работы над болидом продолжаются. Поскольку Леклер не успел покинуть боксы за 30 минут до начала заезда, то формально он уже лишился поула. Если механики сумеют починить болид, то гонщик придётся начинать гонку с пит-лейна.

Гонка Гран-при Монако начнётся 23 мая в 16:00 мск.

Ранее Мазепин заявил, что насладился пилотажем в квалификации Гран-при Монако.