«Матч ТВ»: Кислов может возглавить совет директоров «Крыльев Советов»

Член совета директоров самарских «Крыльев Советов» Андрей Кислов может возглавить орган управления после ухода из клуба Сергея Аракелова.

По информации «Матч ТВ», Аракелов сложит с себя полномочия председателя совета директоров самарского клуба.

Сообщается, что «Крылья Советов» также покинет генеральный директор Евгений Калакуцкий.

24 мая состоится заседание совета директоров.

Напомним, что «Крылья» по итогам сезона-2020/21 одержали победу в Футбольной национальной лиге и вышли в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Ранее сообщалось, что РПЛ рассмотрит заявки «Крыльев Советов» и «Нижнего Новгорода» о вступлении в лигу 24 мая.