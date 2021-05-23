«Матч ТВ»: Кислов может возглавить совет директоров «Крыльев Советов»
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По информации «Матч ТВ», Аракелов сложит с себя полномочия председателя совета директоров самарского клуба.
Сообщается, что «Крылья Советов» также покинет генеральный директор Евгений Калакуцкий.
24 мая состоится заседание совета директоров.
Напомним, что «Крылья» по итогам сезона-2020/21 одержали победу в Футбольной национальной лиге и вышли в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
Ранее сообщалось, что РПЛ рассмотрит заявки «Крыльев Советов» и «Нижнего Новгорода» о вступлении в лигу 24 мая.