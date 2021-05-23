Черышев прибудет на сбор национальной команды России в Австрии 24 мая

Полузащитник сборной России Денис Черышев прибудет в расположение национальной команды на тренировочном сборе в Австрии 24 мая.

Об этом сообщает Sport24.

Отмечается, что в расположение команды также должны прибыть Александр Головин, Арсен Захарян и Алексей Миранчук.

Сбор национальной команды в Австрии пройдёт с 22 по 31 мая.

Евро-2020, перенесённый с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее сообщалось, что Фернандес, Мостовой и Заболотный занимаются с ограничениями на тренировке сборной России в Австрии.