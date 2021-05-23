Бывший хоккеист «Югры» Трончински скончался в возрасте 32 лет

В возрасте 32 лет умер бывший нападающий сборной Чехии по хоккею Марек Трончински.

Об этом сообщает iSport.cz.

В прошедшем сезоне Трончински провёл семь матчей за румынский «Георгени». В регулярном чемпионате нападающий провёл семь матчей и набрал 11 очков. В плей-офф у него семь результативных передач в шести встречах.

Напомним, что в сезонах-2012/2013 и 2013/2014 чех играл в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за ханты-мансийскую «Югру», а в сезоне-2013/2014 — за братиславский «Слован».

Ранее ФХР выступила против исключения «Лады» и «Югры».