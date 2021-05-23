«Торонто» разгромил «Монреаль» в матче плей-офф НХЛ и сравнял счёт в серии
Встреча проходила на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто и завершилась со счётом 5:1.
В составе «Торонто» заброшенными шайбами отметились Джейсон Спецца, Остон Мэттьюс, Расмус Сандин, Вильям Нюландер и Александр Керфут. В составе «Монреаля» — Еспери Котканиеми.
Таким образом, «Мэйпл Лифс» сравнял счёт в серии — 1:1.
Следующая игра команд пройдёт 25 мая.
Ранее сообщалось, что «Монреаль» победил «Торонто» в первом матче плей-офф НХЛ.