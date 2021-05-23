«Торонто» разгромил «Монреаль» в матче плей-офф НХЛ и сравнял счёт в серии

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«Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» во втором матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубок Стэнли.

Встреча проходила на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто и завершилась со счётом 5:1.

В составе «Торонто» заброшенными шайбами отметились Джейсон Спецца, Остон Мэттьюс, Расмус Сандин, Вильям Нюландер и Александр Керфут. В составе «Монреаля» — Еспери Котканиеми.

Таким образом, «Мэйпл Лифс» сравнял счёт в серии — 1:1.

Следующая игра команд пройдёт 25 мая.

Ранее сообщалось, что «Монреаль» победил «Торонто» в первом матче плей-офф НХЛ.

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