«Торонто» разгромил «Монреаль» в матче плей-офф НХЛ и сравнял счёт в серии

«Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» во втором матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубок Стэнли.

Встреча проходила на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто и завершилась со счётом 5:1.

В составе «Торонто» заброшенными шайбами отметились Джейсон Спецца, Остон Мэттьюс, Расмус Сандин, Вильям Нюландер и Александр Керфут. В составе «Монреаля» — Еспери Котканиеми.

Таким образом, «Мэйпл Лифс» сравнял счёт в серии — 1:1.

Следующая игра команд пройдёт 25 мая.

Ранее сообщалось, что «Монреаль» победил «Торонто» в первом матче плей-офф НХЛ.