Трип-дабл Дончича помог «Далласу» победить «Клипперс» в матче плей-офф НБА

«Далласу Маверикс» одержал победу над «Лос-Анджелес Клипперс» в первом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной Ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счётом 113:103 в пользу гостей.

Самым результативным игроком «Далласа» стал Лука Дончич, оформивший трипл-дабл из 31 очка 11 ассистов и 10 подборов. Ещё 21 очко команде принёс Тим Хардуэй.

В составе «Клипперс» дабл-дабл из 26 очков и 10 подборов в активе Кавая Леонарда. Пол Джордж принёс своей команде 23 очка.

Счёт в серии стал 1:0 в пользу «Маверикс». Вторая игра состоится в Лос-Анджелесе 26 мая.

Ранее сообщалось, что бросок Миддлтона с сиреной в овертайме принёс «Милуоки» победу над «Майами» на старте плей-офф НБА.