Трип-дабл Дончича помог «Далласу» победить «Клипперс» в матче плей-офф НБА

Короткая ссылка
«Далласу Маверикс» одержал победу над «Лос-Анджелес Клипперс» в первом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной Ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счётом 113:103 в пользу гостей.

Самым результативным игроком «Далласа» стал Лука Дончич, оформивший трипл-дабл из 31 очка 11 ассистов и 10 подборов. Ещё 21 очко команде принёс Тим Хардуэй.

В составе «Клипперс» дабл-дабл из 26 очков и 10 подборов в активе Кавая Леонарда. Пол Джордж принёс своей команде 23 очка.

Счёт в серии стал 1:0 в пользу «Маверикс». Вторая игра состоится в Лос-Анджелесе 26 мая.

Ранее сообщалось, что бросок Миддлтона с сиреной в овертайме принёс «Милуоки» победу над «Майами» на старте плей-офф НБА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить