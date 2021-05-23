Трип-дабл Дончича помог «Далласу» победить «Клипперс» в матче плей-офф НБА
Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счётом 113:103 в пользу гостей.
Самым результативным игроком «Далласа» стал Лука Дончич, оформивший трипл-дабл из 31 очка 11 ассистов и 10 подборов. Ещё 21 очко команде принёс Тим Хардуэй.
В составе «Клипперс» дабл-дабл из 26 очков и 10 подборов в активе Кавая Леонарда. Пол Джордж принёс своей команде 23 очка.
Счёт в серии стал 1:0 в пользу «Маверикс». Вторая игра состоится в Лос-Анджелесе 26 мая.
Ранее сообщалось, что бросок Миддлтона с сиреной в овертайме принёс «Милуоки» победу над «Майами» на старте плей-офф НБА.