Бросок Миддлтона с сиреной в овертайме принёс «Милуоки» победу над «Майами» на старте плей-офф НБА

«Милуоки Бакс» одержал победу над «Майами Хит» в первом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Милуоки, завершилась со счётом 109:107 в пользу хозяев площадки.

Основное время команды завершили вничью 99:99, благодаря двухочковому броску форварда «Хит» Джимми Батлера с сиреной.

🚨 JIMMY BUTLER SCORES AS TIME EXPIRES TO FORCE OVERTIME IN GAME 1! 🚨@MiamiHEAT 99@Bucks 99#NBAPlayoffs on ESPN pic.twitter.com/ALgIvifRz4 — NBA (@NBA) May 22, 2021

Уже в овертайме победу «Бакс» принёс двухочковый бросок Криса Миддлтона с сиреной.

🚨 MIDDLETON WINS IT FOR MILWAUKEE! 🚨



His jumper with 0.5 seconds left in OT lifts the @Bucks past Miami in Game 1 of the #NBAPlayoffs! #FearTheDeerpic.twitter.com/vxwrwpkvfb — NBA (@NBA) May 22, 2021

Самым результативным игроком «Милуоки» стал Миддлтон, набравший 27 очков. Яннис Адетокумбо оформил дабл-дабл из 26 очков и 18 подборов, а Джру Холидэй — из 20 очков и 10 подборов.

В составе «Майами» 25 очков набрал Горан Драгич. Ещё 24 очка команде принёс Данкан Робинсон. Баттлер оформил дабл-дабл из 17 очков и 10 подборов.

Счёт в серии стал 1:0 в пользу «Бакс». Вторая игра состоится в Висконсине 25 мая.

Ранее Леброн Джеймс высказался о победном броске, который вывел «Лейкерс» в плей-офф НБА.