Джеймс высказался о победном броске, который вывел «Лейкерс» в плей-офф НБА
- © Reuters
«Я видел три кольца после попадания пальца в мой глаз. Бросал в то, что посередине. Всё сложилось, мяч зашёл», — цитирует Джеймса ESPN.
По словам нападающего, ему уже попадали по глазу раньше.
«Будет болеть сегодня вечером и завтра, зато мы одержали важную победу», — сказал он.
Встреча проходила на стадионе «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 103:100.
Ранее сообщалось, что «Лейкерс» победил «Голден Стэйт» и вышел в плей-офф НБА.