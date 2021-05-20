Джеймс высказался о победном броске, который вывел «Лейкерс» в плей-офф НБА

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Нападающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс ответил на вопрос о сложности победного броска в матче плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Джеймс высказался о победном броске, который вывел «Лейкерс» в плей-офф НБА
  • © Reuters

«Я видел три кольца после попадания пальца в мой глаз. Бросал в то, что посередине. Всё сложилось, мяч зашёл», — цитирует Джеймса ESPN.

По словам нападающего, ему уже попадали по глазу раньше.

«Будет болеть сегодня вечером и завтра, зато мы одержали важную победу», — сказал он. 

Встреча проходила на стадионе «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 103:100.

Ранее сообщалось, что «Лейкерс» победил «Голден Стэйт» и вышел в плей-офф НБА.

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