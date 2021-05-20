«Лейкерс» победил «Голден Стэйт» и вышел в плей-офф НБА
Встреча проходила на стадионе «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 103:100.
Лучшую результативность в игре показал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефан Карри, набравший 37 очков.
В другом матче игрового дня «Мемфис Гриззлиз» победил «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 100:96.
Таким образом, «Лейкерс» вышел в плей-офф НБА.
«Уорриорз» оспорит путёвку в плей-офф с «Гриззлиз».
Ранее сообщалось, что «Бостон» победил «Вашингтон» и вышел в плей-офф НБА.