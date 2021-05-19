50 очков Тейтума помогли «Бостону» победить «Вашингтон» и выйти в плей-офф НБА

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«Бостон Селтикс» одержал победу над «Вашингтон Уизардс» в матче плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Бостоне, завершилась со счётом 118:100 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком «Селтикс» стал Джейсон Тейтум, набравший 50 очков. Ещё 29 очков команде принёс Кемба Уокер.

В составе «Уизардс» 22 очка набрал Брэдли Бил. Рассел Уэстбрук оформил дабл-дабл из 20 очков и 14 подборов.

В параллельном матче «Индиана Пэйсерс» дома разгромил «Шарлотт Хорнетс» со счётом 144:117.

Таким образом, «Бостон» вышел в плей-офф НБА, где сыграет в серии с «Бруклин Нетс». «Вашингтон» продолжит борьбу за путёвку в плей-офф в матче с «Индианой», который состоится 21 мая, а «Шарлотт Хорнетс» завершил сезон.

Ранее сообщалось, что «Юта» выиграла Западную конференцию НБА.

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