«Юта» выиграла Западную конференцию

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«Юта Джаз» одержал победу над «Сакраменто Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Юта» выиграла Западную конференцию
  • Reuters
  • © Neville E. Guard-USA TODAY Sports

Встреча проходила на стадионе «Голден Уан-центр» в Сакраменто и завершилась со счётом 121:99.

Лучшую результативность в игре показал разыгрывающий «Юты» Джордан Кларксон, набрав 33 очка.

Также в НБА прошли ещё девять матчей: «Атланта Хоукс» — «Хьюстон Рокетс» (124:95), «Бруклин Нетс» — «Кливленд Кавальерс» (123:109), «Филадельфия Сиксерс» — «Орландо Мэджик» (128:117), «Детройт Пистонс» — «Майами Хит» (107:120), «Миннесота Тимбервулвз» — «Даллас Маверикс» (136:121), «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» (98:110), «Оклахома-Сити Тандер» — «Лос-Анджелес Клипперс» (117:112), «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Денвер Наггетс» (132:116), «Чикаго Буллз» — «Милуоки Бакс» (118:112).

Таким образом, «Юта» выиграла Западную конференцию.

Ранее сообщалось, что «Филадельфия» впервые за 20 лет стала победителем Восточной конференции НБА.

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