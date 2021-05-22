«Зенит» стал чемпионом ЮФЛ

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Санкт-петербургский «Зенит» стал чемпионом Юношеской футбольной лиги в дивизионах для игроков до 19 (U19) и до 17 лет (U17).
«Зенит» стал чемпионом ЮФЛ
  • © yflrussia.ru

По итогам матчей 26-го тура второго в истории розыгрыша турнира «Зенит» стал чемпионом ЮФЛ-1, одержав 15 побед и набрав 52 очка. Второе место занял «Краснодар» — 49 очков. Тройку призёров замкнуло московское «Динамо» с 46 очками.

В ЮФЛ-2 снова первенствовал «Зенит» с показателем в 25 побед и 75 очками. «Краснодар» также стал вторым — 64 очка. Третье место с 53 очками занял «Мастер-Сатурн».

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу прибыла в Нойштифт для подготовки к Евро-2020.

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