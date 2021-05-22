Каталонская «Барселона» одержала победу над «Эйбаром» в матче заключительного, 38-го тура испанской Примеры.

Гол Гризманна принёс «Барселоне» победу над «Эйбаром» в матче Примеры.

Встреча, прошедшая на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» в Эйбаре, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Победу «Барселоне» принёс гол Антуана Гризманна, отличившегося на 81-й минуте.

Таким образом, «Барселона» с 79 очками заняла третье место по итогам сезона Примеры. «Эйбар» с 30 очками стал последним и вылетел в Сегунду.

В других матчах тура «Леванте» сыграл вничью с «Кадисом» (2:2), «Эльче» победил «Атлетик» (2:0), «Сельта» проиграла «Бетису» (2:3), а «Реал Сосьедад» взял верх над «Осасуной» (1:0).

Ранее сообщалось, что «Атлетико» стал чемпионом Испании по футболу в 11-й раз в истории.