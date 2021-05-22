Шумахер-младший попал в аварию в третьей свободной практике Гран-при Монако

Немецкий пилот Haas Мик Шумахер попал в крупную аварию в третьей свободной практике пятого в сезоне этапа «Формулы-1» — Гран-при Монако.

Гонщик на повороте врезался задней частью машины в барьеры. Из-за столкновения автомобиль потерял заднее левое колесо, также была повреждена коробка передач.

Ранее сообщалось, что Макс Ферстаппен стал лучшим в третьей практике Гран-при Монако.