Шумахер-младший попал в аварию в третьей свободной практике Гран-при Монако

Короткая ссылка
Немецкий пилот Haas Мик Шумахер попал в крупную аварию в третьей свободной практике пятого в сезоне этапа «Формулы-1» — Гран-при Монако.
Шумахер-младший попал в аварию в третьей свободной практике Гран-при Монако
  • Reuters

Гонщик на повороте врезался задней частью машины в барьеры. Из-за столкновения автомобиль потерял заднее левое колесо, также была повреждена коробка передач.

Ранее сообщалось, что Макс Ферстаппен стал лучшим в третьей практике Гран-при Монако.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить