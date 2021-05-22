Лоусона лишили победы в гонке «Формулы-2», Шварцман набрал два очка
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Международная автомобильная федерация (FIA) установила, что на его болиде использовалась картография педали газа, не соответствующая правилам.
Из-за этого он лишился победы в гонке, первое место досталось британцу Дэниелу Тиктуму из Carlin.
Российский гонщик Prema Роберт Шварцман, который изначально был 11-м, поднялся на десятую строчку и набрал два очка за быстрейший круг в гонке.
Ранее сообщалось, что Макс Ферстаппен стал лучшим в третьей практике Гран-при Монако.