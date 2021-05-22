Глава судейского комитета РФС отреагировал на слова Слуцкого об арбитрах

Короткая ссылка
Руководитель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц прокомментировал заявление главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого по поводу арбитров.
Глава судейского комитета РФС отреагировал на слова Слуцкого об арбитрах
  • РИА Новости

«И арбитры, и футболисты, и тренеры должны оставлять личные обиды вне футбольного поля. Особенно арбитры, потому что их главное качество — беспристрастность, поэтому я считаю неприемлемым не подавать руки главному тренеру команды», — цитирует Хачатурянца «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что тренер всегда является представителем клуба, а подобное отношение к нему болельщики команды могут принять и на свой счёт. При этом Хачатурянц подчеркнул, что игроки и тренеры должны быть сдержанней в высказываниях в адрес судей, хотя он и понимает иногда их недовольство.

Ранее экс-арбитр Михаил Вилков отреагировал на критику Слуцкого.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить