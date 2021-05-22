Глава судейского комитета РФС отреагировал на слова Слуцкого об арбитрах

Руководитель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц прокомментировал заявление главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого по поводу арбитров.

«И арбитры, и футболисты, и тренеры должны оставлять личные обиды вне футбольного поля. Особенно арбитры, потому что их главное качество — беспристрастность, поэтому я считаю неприемлемым не подавать руки главному тренеру команды», — цитирует Хачатурянца «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что тренер всегда является представителем клуба, а подобное отношение к нему болельщики команды могут принять и на свой счёт. При этом Хачатурянц подчеркнул, что игроки и тренеры должны быть сдержанней в высказываниях в адрес судей, хотя он и понимает иногда их недовольство.

Ранее экс-арбитр Михаил Вилков отреагировал на критику Слуцкого.