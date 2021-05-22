Глава судейского комитета РФС отреагировал на слова Слуцкого об арбитрах
- РИА Новости
«И арбитры, и футболисты, и тренеры должны оставлять личные обиды вне футбольного поля. Особенно арбитры, потому что их главное качество — беспристрастность, поэтому я считаю неприемлемым не подавать руки главному тренеру команды», — цитирует Хачатурянца «Спорт-Экспресс».
Он также отметил, что тренер всегда является представителем клуба, а подобное отношение к нему болельщики команды могут принять и на свой счёт. При этом Хачатурянц подчеркнул, что игроки и тренеры должны быть сдержанней в высказываниях в адрес судей, хотя он и понимает иногда их недовольство.
Ранее экс-арбитр Михаил Вилков отреагировал на критику Слуцкого.