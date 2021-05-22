Вилков отреагировал на критику Слуцкого

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Бывший футбольный арбитр Михаил Вилков отреагировал на критические высказывания главного тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого в адрес российского судейского цеха.
Вилков отреагировал на критику Слуцкого
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

«Честно говоря, ничего комментировать не хочу, пусть будет так, как говорит тренер! Для меня судейская страница перевёрнута, занимаюсь другими не менее важными футбольными делами», — цитирует Вилкова «Спорт-Экспресс».

Он также поздравил «Рубин» с выходом в Лигу конференций и отметил, что будет болеть за казанцев в еврокубках, как и за любой другой российский клуб.

«Всех ребят-судей поздравляю с окончанием непростого сезона — и до новых встреч!» — добавил Вилков.

По ходу сезона Слуцкий много раз критиковал работу российских судей. 

Ранее Слуцкий заявил, что не считает оскорблением свои слова о том, что судьи являются обслуживающим персоналом.

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