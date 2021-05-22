Вилков отреагировал на критику Слуцкого
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«Честно говоря, ничего комментировать не хочу, пусть будет так, как говорит тренер! Для меня судейская страница перевёрнута, занимаюсь другими не менее важными футбольными делами», — цитирует Вилкова «Спорт-Экспресс».
Он также поздравил «Рубин» с выходом в Лигу конференций и отметил, что будет болеть за казанцев в еврокубках, как и за любой другой российский клуб.
«Всех ребят-судей поздравляю с окончанием непростого сезона — и до новых встреч!» — добавил Вилков.
По ходу сезона Слуцкий много раз критиковал работу российских судей.
Ранее Слуцкий заявил, что не считает оскорблением свои слова о том, что судьи являются обслуживающим персоналом.