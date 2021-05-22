Слуцкий не считает оскорблением свои слова о том, что судьи являются обслуживающим персоналом

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Главный тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий признался, что не понимает обиды на его слова о том, что арбитры являются обслуживающим персоналом.
Слуцкий не считает оскорблением свои слова о том, что судьи являются обслуживающим персоналом
  • Reuters

«Когда я говорил про обслуживающий персонал, то это не была попытка оскорбить судей. Много раз слышал фразу: «Матч обслуживает бригада арбитров...» Именно «обслуживает». Я разве открыл Америку, что судьи — обслуживающий персонал? И я не понимаю обиды, слов Вилкова про два высших образования», — цитирует Слуцкого «Спорт-Экспресс».

По его мнению, слова про обслуживающий персонал вовсе не означают, что у судей нет образования, так как те же футболисты являются обслуживающим персоналом для болельщиков.

«Судьи — люди с настолько завышенной самооценкой, что не понимают смысла этих слов? «Обслуживающий персонал» — это не оскорбление. Каждый является обслуживающим персоналом кого-то или чего-то», — добавил Слуцкий.

По ходу сезона специалист много раз критиковал работу российских судей. 

«Рубин» по итогам чемпионата занял четвёртое место и сыграет в Лиге конференций.

Ранее Слуцкий отреагировал на слова Вилкова, который обвинил его в оскорблении Валентина Иванова.

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