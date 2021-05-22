Слуцкий отреагировал на слова Вилкова, который обвинил его в оскорблении Валентина Иванова

Главный тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий прокомментировал слова арбитра Михаила Вилкова, который обвинил его в оскорблении судьи международной категории Валентина Иванова.

«Вилков в недавнем интервью сказал, что Слуцкого для него больше не существует: мол, он сказал неприятные слова про Валентина Иванова и его отца Валентина Козьмича. Он даже не удосужился посмотреть, что эти слова сказал Евгений Леннорович Гинер, а не я», — цитирует Слуцкого «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что давно знаком с Ивановым и его супругой, а его сына считает одним из немногих квалифицированных арбитров в России.

«Когда ты в интервью говоришь какие-то вещи, господин Вилков, нужно проверять факты, а не лепить чушь. Тогда для него должно не существовать Гинера, но я сильно сомневаюсь, что он сможет в публичном пространстве сказать такую фразу», — сказал Слуцкий.

Ранее Слуцкий рассказал, что арбитр Виталий Мешков отказался жать ему руку после матча с «Ротором».